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Моравецкий: Си Цзиньпин поддерживает Путина. Китай, вероятно, хочет уничтожения Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 12:13
Моравецкий: Си Цзиньпин поддерживает Путина. Китай, вероятно, хочет уничтожения Украины - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Китай, скорее всего, разделяет позицию России, которая хочет уничтожить Украину. Об этом он сообщил во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council, цитирует его TVN24.

По его словам, все те, кого диктатор Владимир Путин называет "коллективным Западом" хотят, чтобы Украина победила. 
"Польша слишком хорошо знает Россию. Цель России — прежде всего уничтожить Украину, чтобы она не могла быть базой, усилением Запада. И это желание, скорее всего, разделяет коммунистический Китай", — сказал Моравецкий.
Он упомянул высказывания главы КНР Си Цзиньпина, который говорил об изменении мирового порядка во время визита в Москву.
"Я процитирую. Он сказал Кремлю и всем нам, что сейчас есть уникальный шанс изменить мировой порядок, созданный сто лет назад", — резюмировал польский премьер.
  • 19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".
  • 20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • 21 марта New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.

Читайте также: Разбор | Итоги визита Цзиньпина в Москву. Какие возможности есть у Китая в противостоянии с Западом

Дмитро Гриниченко
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Матеуш Моравецкий Китай война польша владимир путин си цзиньпин
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