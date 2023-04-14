Моравецкий: Си Цзиньпин поддерживает Путина. Китай, вероятно, хочет уничтожения Украины
14.04.2023, 12:13
Си Цзиньпин (Фото: EPA)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Китай, скорее всего, разделяет позицию России, которая хочет уничтожить Украину. Об этом он сообщил во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council, цитирует его TVN24.
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По его словам, все те, кого диктатор Владимир Путин называет "коллективным Западом" хотят, чтобы Украина победила.
"Польша слишком хорошо знает Россию. Цель России — прежде всего уничтожить Украину, чтобы она не могла быть базой, усилением Запада. И это желание, скорее всего, разделяет коммунистический Китай", — сказал Моравецкий.
Он упомянул высказывания главы КНР Си Цзиньпина, который говорил об изменении мирового порядка во время визита в Москву.
"Я процитирую. Он сказал Кремлю и всем нам, что сейчас есть уникальный шанс изменить мировой порядок, созданный сто лет назад", — резюмировал польский премьер.
- 19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".
- 20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
- 21 марта New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.
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