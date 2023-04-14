Моравецкий: Си Цзиньпин поддерживает Путина. Китай, вероятно, хочет уничтожения Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Китай, скорее всего, разделяет позицию России, которая хочет уничтожить Украину. Об этом он сообщил во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council, цитирует его TVN24.

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По его словам, все те, кого диктатор Владимир Путин называет "коллективным Западом" хотят, чтобы Украина победила.

"Польша слишком хорошо знает Россию. Цель России — прежде всего уничтожить Украину, чтобы она не могла быть базой, усилением Запада. И это желание, скорее всего, разделяет коммунистический Китай", — сказал Моравецкий.

Он упомянул высказывания главы КНР Си Цзиньпина , который говорил об изменении мирового порядка во время визита в Москву.

"Я процитирую. Он сказал Кремлю и всем нам, что сейчас есть уникальный шанс изменить мировой порядок, созданный сто лет назад", — резюмировал польский премьер.

Дмитро Гриниченко

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