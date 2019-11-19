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Моря, реки, озера - всем и бесплатно: Зеленский подписал закон

Моря, реки, озера - всем и бесплатно: Зеленский подписал закон - Фото
Фото: LIGA.net
19.11.2019, 15:50

В соответствии с законом, установка ограждения у воды на защитной полосе может быть основанием для лишения права пользования участком

Президент Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым обеспечивается доступ граждан к побережью водных объектов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон запрещает ограничение права общего водопользования, обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов и усиливает ответственность за любые ограничения, кроме предусмотренных законом: штраф от 3400 до 6800 грн для граждан и от 3800 до 11900 грн для должностных лиц, а при повторном нарушении - от 3800 до 11900 грн для граждан и от 11900 до 17000 грн для чиновников. Кроме того, в случае если хозяин участка, на котором есть прибрежная защитная полоса, установил ограждение на этой полосе, мешающее людям подойти к водоему, - он может быть в судебном порядке лишен права пользования участком.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

15 ноября Зеленский подписал закон об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей, принятый парламентом 29 октября.

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Владимир Зеленский доступ к водоемам
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