Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Опубликован список самых злостных загрязнителей водоемов

Опубликован список самых злостных загрязнителей водоемов - Фото
Фото: ЕРА
09.08.2019, 20:15

На первом месте - коммунальное предприятие Киевводоканал

Государственное агентство водных ресурсов опубликовало список из сотни предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.

Больше всего таких предприятий в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях.

Среди них – 74 предприятия коммунальной отрасли и 18 промышленных. К примеру, первое место заняло коммунальное предприятие Киевводоканал.

LIGA.net публикует первую двадцатку списка. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Госводагентства.

13 июля президент Владимир Зеленский, находясь в Одессе, предложил запретить в течение июля-сентября экологические проверки иностранных судов в акватории морских портов. "Думаю, никто особенно не пострадает за эти два месяца", - сказал президент.

Многие эксперты раскритиковали его инициативу, отметив, что это негативно повлияет на экологическую ситуацию на побережье.

Напишите нам
киевводоканал водоем экология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 