Опубликован список самых злостных загрязнителей водоемов

Фото: ЕРА

Государственное агентство водных ресурсов опубликовало список из сотни предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.

Больше всего таких предприятий в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях.

Среди них – 74 предприятия коммунальной отрасли и 18 промышленных. К примеру, первое место заняло коммунальное предприятие Киевводоканал.

LIGA.net публикует первую двадцатку списка. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Госводагентства.

13 июля президент Владимир Зеленский, находясь в Одессе, предложил запретить в течение июля-сентября экологические проверки иностранных судов в акватории морских портов. "Думаю, никто особенно не пострадает за эти два месяца", - сказал президент.

Многие эксперты раскритиковали его инициативу, отметив, что это негативно повлияет на экологическую ситуацию на побережье.