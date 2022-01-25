Мощная кибератака на госресурсы Канады: идет расследование
25 января Федеральное агентство по кибербезопасности Канады подтвердило, что системный отказ ряда канадских государственных информационных сервисов и ресурсов 19 января расследуется как кибертатака. Об этом сообщает Radio Canada.
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Федеральное правительство не сообщает, кто подозревается в совершении диверсии, после которой ряд онлайн-ресурсов (в том числе дипломатических) уже неделю остаются недоступными.
Канадское казначейство также подтвердило инцидент, заявив, что
приняты меры по смягчению последствий, но уклонилось от сообщения деталей.
Атака произошла за день до того, как Канадский центр кибербезопасности призвал компании усилить защиту от потенциальных атак со стороны хакерских групп, действующих в интересах России.
Radio Canada напоминает, что Кремль сейчас находится в военном противостоянии с Канадой и ее союзниками по НАТО из-за эскалации российских войск на границе с Украиной, которая в середине января также стала целью демонстративной кибератаки.
- В ночь с 13 на 14 января 2022 года была проведена глобальная атака на украинские правительственные сайты, а также на сайт сервиса Дия. СБУ заявила, что утечки данных во время кибератаки не было.
- 18 января Канада перебросила в Украину спецназ на фоне нарастания угрозы со стороны России.
- 23 января СМИ сообщали, что Канада рассматривает возможность отправки Украине партии стрелкового оружия и защитного снаряжения для Сил территориальной обороны.
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