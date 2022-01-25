Мощная кибератака на госресурсы Канады: идет расследование

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

25 января Федеральное агентство по кибербезопасности Канады подтвердило, что системный отказ ряда канадских государственных информационных сервисов и ресурсов 19 января расследуется как кибертатака. Об этом сообщает Radio Canada .

Федеральное правительство не сообщает, кто подозревается в совершении диверсии, после которой ряд онлайн-ресурсов (в том числе дипломатических) уже неделю остаются недоступными.

Канадское казначейство также подтвердило инцидент, заявив, что приняты меры по смягчению последствий , но уклонилось от сообщения деталей.

Атака произошла за день до того, как Канадский центр кибербезопасности призвал компании усилить защиту от потенциальных атак со стороны хакерских групп, действующих в интересах России.

Radio Canada напоминает, что Кремль сейчас находится в военном противостоянии с Канадой и ее союзниками по НАТО из-за эскалации российских войск на границе с Украиной, которая в середине января также стала целью демонстративной кибератаки.

В ночь с 13 на 14 января 2022 года была проведена глобальная атака на украинские правительственные сайты, а также на сайт сервиса Дия. СБУ заявила, что утечки данных во время кибератаки не было.

18 января Канада перебросила в Украину спецназ на фоне нарастания угрозы со стороны России.

23 января СМИ сообщали, что Канада рассматривает возможность отправки Украине партии стрелкового оружия и защитного снаряжения для Сил территориальной обороны.

Читайте также: Хакеры смогли взломать 70 правительственных сайтов, в том числе Дии. Как это получилось?