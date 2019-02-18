Мосийчук vs Супрун: по делу и.о. Минздрава назначен новый судья

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В деле против и. о. главы Минздрава Ульяне Супрун назначен новый судья: вместо взявшего самоотвод Сергея Каракашьяна процесс в Окружном админсуде Киева возглавит Татьяна Скочок. Об этом у себя в Facebook сообщил судья-спикер ОАСК Богдан Санин.

"Как и ожидалось, сегодня был определен новый судья по "делу Супрун" (№640/463/19 по иску народного депутата Игоря Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Супрун). Сейчас дело распределено на судью Татьяну Скочок", - пишет он.

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Санин прогнозирует затяжной процесс. Он указал, что Мосийчук подал два дополнительных иска - к премьеру Владимиру Гройсману, а также еще один к Супрун.

Более того, в ОАСК поступил иск от другого "радикала" - Алексея Ленского.

"Кажется, в дальнейшем мы будем называть указанное дело как "дело Супрун, эпизод 1", – уточнил судья.

Скочок участвовала в "деле Михаила Саакашвили": она рассматривала иск экс-губернатора Одесской области против миграционной службы Украины, когда он требовал признать его беженцем.

5 февраля 2019 года по иску нардепа-радикала Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. 14 февраля судья ОАСК Каракашьян вернул Супрун полномочия.