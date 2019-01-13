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13.01.2019, 13:43

Москалькова уверяет, что у Клыха нет рака кожи - Денисова

Москалькова уверяет, что у Клыха нет рака кожи - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Татьяна Денисова сообщила, что расспросила российского омбудсмена о состоянии политзаключенных Станислава Клыха и Эдема Бекирова

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что диагноз рак кожи, который подозревал у себя политзаключенный Станислав Клых, не подтверждается. Об рассказала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова после беседы с Москальковой.

"По словам Москальковой, уполномоченный по правам человека Челябинской области сообщила ей, что Станиславу сделали все необходимые анализы и диагноз рака, который он подозревает у себя, не подтверждается. Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - сказала Денисова.

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Также она сообщила, что больной диабетом крымский татарин Эдем Бекиров, который незаконно содержится во временно оккупированном Россией Крыму, будет направлен в больницу для обследования. Украинский омбудсмен добавила, что, по словам Москальковой, у него в камере есть "экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови" и он "обеспечен всем необходимым"

Денисова отметила, что в понедельник, 14 января, в Москве состоится ее конфиденциальная встреча с Москальковой.

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Теги: условия содержания, рак кожи, Россия, Крым, война в донбассе, оккупация крыма, станислав клых, татьяна москалькова, москалькова, эдем бекиров, полизаключенные
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