Москва может консультировать Иран по методам подавления протестов – Белый дом
Российский режим может консультировать Иран по методам подавления протестов. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
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Она подчеркнула, что Белый дом обеспокоен тем, что Москва может консультировать Тегеран по разным методам борьбы с протестами в Иране, опираясь на свой опыт в подавлении массовых демонстраций.
Она также сказала, что доказательства того, что Иран помогает России вести войну против Украины, являются "явными" и "публичными".
"Наше послание Ирану очень четкое. Прекратите убивать своих людей и прекратите посылать в Россию оружие для убийства украинцев", – сказала Жан-Пьер.
Спикер Белого дома от имени властей США выразила поддержку смелым гражданам Ирана, которые, несмотря ни на что, продолжают борьбу за основополагающие права человека.
- 21 сентября в Иране начались протесты и столкновения с силовиками после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Амини была задержана в Тегеране 13 сентября за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка умерла в отделении полиции нравов.
- 26 октября в результате нападения на святыню мусульман-шиитов в иранском городе Шираз погибли 13 человек.
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