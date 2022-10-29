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Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор – Кулеба

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29.10.2022, 18:57
Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Постоянное представительство Украины при ООН)
дополнено

Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на объявление РФ о выходе из "зернового соглашения".

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"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 19:26. "Сейчас очень важно, чтобы ООН и Турция как гаранты зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости удержания сотен миллионов людей в мире, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля", – написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

  • Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная".
  • В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.
  • Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли.
  • В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки на ее корабли.
Вадим Ребрина
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Россия севастополь дмитрий кулеба чф рф зерновая сделка
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