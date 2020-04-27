МОЗ получило уже полмиллиона ПЦР-тестов украинского производства - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство здравоохранения получило более полумиллиона тестов отечественного производства. Цель — делать не менее 10 000 ПЦР-тестов в сутки. Об этом президент сказал в видеообращении.

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"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 000 таких тестов", - сказал Зеленский.

Он утверждает, что по качеству и точности они соответствуют мировым стандартам.

"Своевременно выявить вирус - очень важно в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель – делать не менее 10 000 ПЦР-тестов в сутки", - сказал президент.

Он также сообщил, что на этой неделе ожидается уже традиционное прибытие из Китая самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием.

Первые 200 отечественных ПЦР-тестов должны были доставить в регионы на минувших выходных.

В Украине по состоянию на 09:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев, 220 из них летальные, выздоровели 864 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

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