МОЗ получило уже полмиллиона ПЦР-тестов украинского производства - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство здравоохранения получило более полумиллиона тестов отечественного производства. Цель — делать не менее 10 000 ПЦР-тестов в сутки. Об этом президент сказал в видеообращении.
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"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 000 таких тестов", - сказал Зеленский.
Он утверждает, что по качеству и точности они соответствуют мировым стандартам.
"Своевременно выявить вирус - очень важно в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель – делать не менее 10 000 ПЦР-тестов в сутки", - сказал президент.
Он также сообщил, что на этой неделе ожидается уже традиционное прибытие из Китая самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием.
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