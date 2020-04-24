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В Украине появились первые 200 000 ПЦР-тестов отечественного производства - ОП

В Украине появились первые 200 000 ПЦР-тестов отечественного производства - ОП - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.04.2020, 17:40

Первую партию ПЦР-тестов на выявление коронавируса отправят в местные лаборатории на этих выходных

На этих выходных в регионы доставят первую партию тестов на выявление коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Всего местные лаборатории получат 200 000 ПЦР-тестов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

Тимошенко отметил, что в стране уже началось производство тестов, и на выходных они "разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирования".

На следующей неделе ожидается поставка еще порядка 400 000 тестов, они тоже будут распределены между учреждениями, говорится в сообщении.

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  • 25 марта LIGA.net разбиралась в истории о том, как нашим ученым заказали создание тестов на коронавирус, но забыли выделить деньги.
  • 1 апреля сообщалось, что Институт молекулярной биологии и генетики готов изготавливать по 20 000 ПЦР-тестов в неделю - не хватает денег.

Читайте также: Власти ожидают 20 000 ПЦР-тестов. Но контрактов с компаниями нет

Дарья Мостовая
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