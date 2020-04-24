В Украине появились первые 200 000 ПЦР-тестов отечественного производства - ОП

На этих выходных в регионы доставят первую партию тестов на выявление коронавируса методом полимеразной цепной реакции. Всего местные лаборатории получат 200 000 ПЦР-тестов. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Тимошенко отметил, что в стране уже началось производство тестов, и на выходных они "разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирования".
На следующей неделе ожидается поставка еще порядка 400 000 тестов, они тоже будут распределены между учреждениями, говорится в сообщении.
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