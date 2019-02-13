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13.02.2019, 15:00

Мураев отказался давать показания по налоговому делу

Мураев отказался давать показания по налоговому делу - Фото
Евгений Мураев (фото - скриншот видео)

На допросе по делу о своем вероятном уклонении от уплаты налогов кандидат в президенты отказался давать показания

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Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев отказался давать показания по делу о своем вероятном уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко корреспонденту LIGA.net.

Лысенко рассказал, что сегодня, 13 февраля, в ГПУ прошел допрос Мураева в качестве свидетеля. Он воспользовался положением ст. 63 Конституции Украины, а также правом свидетеля отказаться давать показания в отношении себя, близких родственников и членов своей семьи.

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Речь идет об уголовном производстве, начатом в июле 2017 года года об обстоятельствах вероятного уклонения Мураевым от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины), напомнил Лысенко.

Напомним, осенью прошлого года Мураев решил продать свой канал NewsOne депутату Оппозиционного блока Тарасу Козаку.

Антимонопольный комитет Украины решил проверить продажу NewsOne.

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Теги: евгений мураев, гпу, налогообложение, андрей лысенко
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