МВД будет использовать самолеты и вертолеты для контроля за выборами

Авиация поможет формировать резервные группы правоохранителей, а вертолеты нужны, чтобы реагировать на нарушения в отдаленных точках, заявили в МВД

Министерство внутренних дел будет использовать авиацию во время наблюдения за местными выборами, передает пресс-служба ведомства.

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"Исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 000 правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", – заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

Еще один замминистра внутренних дел Сергей Гончаров объяснил, что авиация нужна для эффективного формирования резерва правоохранителей, а вертолеты – чтобы реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос.

"Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД – самолеты и вертолеты", – добавил он.

Согласно инфографике МВД, во время выборов могут привлечь пять самолетов и 15 вертолетов, всего – 312 мест для передислокации правоохранителей.

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По данным главы Нацпола Игоря Клименко, за месяц предвыборной кампании составили 683 админпротокола и открыли 219 уголовных дел. Это в 18 раз больше, чем аналогичные показатели во время прошлогодних выборов в Верховную Раду.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что выборов на временно оккупированных территориях не будет. И по пунктам объяснил, почему.

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Марк Сировой

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