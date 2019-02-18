МВД ответило активистам: Давно работаем по "скандинавской модели"

Фото: Нацполиция

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что в Нацполиции уже более года внедряется "скандинавская модель" взаимодействия правоохранителей с активистами. Об этом в эфире Hromadske заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

Сейчас под зданием МВД проходит акция протеста националистических организаций "Вставай, Бандера!". Протестующие в ответ на задержание членов С14 на Подоле в Киеве 9 февраля требуют отставки министра Арсена Авакова и "деполитизации полиции".

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Шевченко заявил, что в Нацполиции уже более года внедряется "скандинавская модель". В частности, создано подразделение полиции диалога, главная задача которого заключается в предотвращении конфликтов путем коммуникации с участниками акций.

"Скандинавская модель... уже больше года внедряется у нас ... в каждом территориальном органе полиции, в главном управлении в Киеве, в областях. По скандинавской модели созданы подразделения полиции коммуникации - в Киеве их больше", - сказал Шевченко.

По его словам, случаи чрезмерного насилия со стороны полицейских единичны.

«Реальные случаи чрезмерного насилия, которые можно предъявить полиции, они все-таки единичные", - отметил спикер МВД.

9 февраля полиция Киева сообщила о задержании на Контрактовой площади группы молодых людей с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. В С14 сообщили, что задержали их активистов, которые участвовали в акции "Кто заказал Катю Гандзюк". Во время задержания прозошла потасовка. Один из полицейских во время драки кричал "Ложись, бандера".