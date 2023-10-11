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МВД предлагает Раде установить штрафы для заведений, работающих в комендантский час

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 21:36
МВД предлагает Раде установить штрафы для заведений, работающих в комендантский час - Фото
Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Фото: International Summit of Cities and Regions)

В Верховную Раду будет направлен законопроект об установлении административной ответственности для заведений, работающих в комендантский час. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Комментируя расследование УП о работе столичного заведения Boho Club в комендантский час, Клименко сообщил, что МВД вместе с народными депутатами подготовили проект, и он уже завтра, 12 октября, будет отправлен в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Этим законопроектом предлагается дополнить украинский кодекс об административных правонарушениях новой статьей, установив ответственность за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Предлагается установить за такие нарушения штрафы от 34 000 до 170 000 грн. В случае повторного нарушения в течение года – от 340 000 до 680 000 грн.

"Это будет касаться именно владельцев субъектов хозяйствования и физических лиц предпринимателей. Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит предложения", – добавил Клименко.

  • 4 октября УП опубликовала расследование о киевском ресторане и караоке-баре Boho Club, который продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час. Правоохранители, как утверждают журналисты, это игнорируют.
  • В полиции Киева сказали, что в заведение правоохранители "силой" зайти не могут – нет таких полномочий.

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Оксана Житнюк
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