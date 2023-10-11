МВС пропонує Раді встановити штрафи для закладів, що працюють у комендантську годину

До Верховної Ради буде подано законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності для закладів, які працюють у комендантську годину. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Коментуючи розслідування УП про роботу столичного закладу Boho Club у комендантську годину, Клименко повідомив, що МВС разом із народними депутатами підготували проєкт, який вже завтра, 12 жовтня, буде відправлено до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Цим законопроєктом пропонується доповнити український кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею, установивши відповідальність за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Пропонується встановити за такі порушення штрафи від 34 000 до 170 000 грн. У разі повторного порушення протягом року – від 340 000 до 680 000 грн.

"Це стосуватиметься саме власників суб'єктів господарювання і фізичних осіб-підприємців. Думаю, що найближчим часом Верховна Рада розгляне пропозиції", – додав Клименко.

4 жовтня УП опублікувала розслідування стосовно київського ресторану та караоке-бару Boho Club, який продовжує працювати з ночі до ранку, попри комендантську годину. Правоохоронці, як стверджують журналісти, ігнорують це.

У поліції Києва сказали, що у заклад правоохоронці "силою" зайти не можуть – немає таких повноважень.

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