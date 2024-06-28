МВФ выделил Украине транш в $2,2 млрд для бюджетной поддержки

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Международный валютный фонд одобрил выделение Украине $2,2 млрд в рамках программы расширенного финансирования (EFF), средства будут направлены на бюджетную поддержку. О таком решении сообщили на сайте организации.

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МВФ отмечает, что, несмотря на сложные условия, показатели Украины в программе EFF остаются высокими – страна выполнила все количественные критерии эффективности на конец марта, а все до конца июня все структурные контрольные показатели были выполнены вовремя или с короткой задержкой.

Среди одного из "маяков" МВФ, который предстояло выполнить до конца июня 2024 года, было принятие закона о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Парламент принял документ 20 июня, а 28 июня его подписал президент Владимир Зеленский.

"Украинская экономика продолжает быть устойчивой, хотя перспективы остаются крайне неопределенными", – говорится в сообщении.

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"Устойчивый импульс реформ" и своевременное выделение внешней поддержки необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, восстановления фискальной и долговой стабильности, а также для усиления институциональных реформ, чтобы проложить путь к вступлению Украины в Европейский Союз, заявляет организация.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что выделенные МВФ средства помогают украинскому правительству финансировать критические расходы бюджета, социальные пособия, зарплаты врачей и учителей.

"До сегодня ни в одной программе с МВФ Украина не проходила четыре пересмотра (В EFF это как раз четвертый. – ред.). Это свидетельство того, как наши партнеры высоко оценивают наши изменения и нашу работу", – отметил чиновник.

В МВФ до осени 2024-го ожидают от Киева проведение аудита Национального антикоррупционного бюро, а также внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Позже парламент также должен законодательно создать новый Высший административный суд.

Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 года), третий транш – $900 млн (декабрь 2023 года), четвертый транш – $880 млн (март 2024 года).

В общем, с получением этих $2,2 млрд. общий объем выплат в пределах EFF составит ~$7,6 млрд. Принятая в 2023 году четырехлетняя программа предусматривает выделение $15,6 млрд.

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