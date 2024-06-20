Нардеп: Если аудит признает директора НАБУ неэффективным – будет основанием для увольнения

Глава комитета Рады по антикоррупционной политике сообщила: Кабмин уже обратился к международным партнерам по формированию соответствующей комиссии

Семен Кривонос (Фото: Facebook должностного лица)

В ближайшее время должна быть сформирована аудиторская комиссия от международных партнеров, которая обязана ответить на вопросы об эффективности деятельности руководителя Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. Об этом LIGA.net сообщила глава парламентского комитета по антикоррупционной политике, народный депутат от Слуги народа Анастасия Радина.

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По ее словам, Кабинет министров направил запрос к международным партнерам по кандидатам в аудиторскую комиссию – последняя должна быть сформирована в ближайшее время.

Этот аудит должен ответить на вопрос об эффективности деятельности руководителя НАБУ, отметила Радина.

Если комиссия признает деятельность Кривоноса неэффективной, то, по закону, это является основанием для его увольнения с должности, акцентировала депутат.

"Я не поддерживаю политическое увольнение директора НАБУ. Ну это просто не может качественно работать. Но аудиты как инструмент подотчетности должны быть", – подытожила она.

20 июня должно было состояться заседание профильного комитета Рады по данным об утечках информации из НАБУ с участием директора Бюро Семена Кривоноса.

Чиновник заявил, что считает преждевременным предложение публично обсуждать досудебное расследование до его завершения. На заседании его не было. О претензиях депутатов к директору НАБУ и предыстории "сливов" читайте здесь.

Радина заявила, что депутаты могут ввести переаттестацию для сотрудников НАБУ, подобную уже принятой для служащих Бюро экономической безопасности.

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