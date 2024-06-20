Нардеп: Якщо аудит визнає директора НАБУ неефективним – це буде підставою для звільнення

Голова комітету Ради з антикорупційної політики повідомила: уряд вже звернувся до міжнародних партнерів щодо формування відповідної комісії

Семен Кривонос (Фото: Facebook посадовця)

Найближчим часом має бути сформована аудиторська комісія від міжнародних партнерів, яка повинна відповісти на питання щодо ефективності діяльності очільника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна.

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За її словами, Кабінет міністрів направив запит до міжнародних партнерів щодо кандидатів до аудиторської комісії – остання має бути сформована найближчим часом.

Цей аудит має дати відповідь на питання щодо ефективності діяльності керівника НАБУ, зауважила Радіна.

Якщо комісія визнає діяльність Кривоноса неефективною, то, згідно з законом, це є підставою для його звільнення з посади, акцентувала депутатка.

"Я не підтримую політичне звільнення директора НАБУ. Ну це просто не може якісно працювати. Але аудити як інструмент підзвітності мають бути", – підсумувала вона.

20 червня мало відбутися засідання профільного комітету Ради щодо даних про витоки інформації з НАБУ за участю директора Бюро Семена Кривоноса.

Посадовець заявив, що вважає передчасною пропозицію публічно обговорювати досудове розслідування до його завершення. На засіданні його не було. Про претензії депутатів до директора НАБУ та передісторію "зливів" читайте тут.

Радіна заявила, що депутати можуть ввести переатестацію для співробітників НАБУ, подібну до вже ухваленої для службовців Бюро економічної безпеки.

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