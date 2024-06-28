МВФ виділив Україні транш у $2,2 млрд для бюджетної підтримки

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Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні $2,2 млрд у межах програми розширеного фінансування (EFF), кошти спрямують на бюджетну підтримку. Про таке рішення повідомили на сайті організації.

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МВФ зазначає, що попри складні умови, показники України у програмі EFF залишаються високими – країна виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець березня, а всі до кінця червня всі структурні контрольні показники були виконані вчасно або з короткою затримкою.

Серед одного з "маяків" МВФ, котрий треба було виконати до кінця червня 2024 року, було ухвалення закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Парламент ухвалив документ 20 червня, а 28 червня його підписав президент Володимир Зеленський.

"Українська економіка продовжує бути стійкою, хоча перспективи залишаються вкрай невизначеними", – йдеться у повідомленні.

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"Стійкий імпульс реформ" і своєчасне виділення зовнішньої підтримки є необхідними для збереження макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стабільності, а також для посилення інституційних реформ, аби прокласти шлях до вступу України у Європейський Союз, заявляє організація.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виділені МВФ кошти допомагають українському уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати лікарів та вчителів.

"До сьогодні в жодній програмі з МВФ Україна не проходила чотири перегляди (В EFF це якраз четвертий. – ред.). Це свідчення того, як наші партнери високо оцінюють наші зміни та нашу роботу", – зазначив посадовець.

У МВФ до осені 2024-го очікують від Києва проведення аудиту Національного антикорупційного бюро, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу. Пізніше парламент також повинен законодавчо створити новий Вищий адміністративний суд.

Перший транш розміром $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року. Другий транш становив $890 млн (червень 2023 року), третій транш — $900 млн (грудень 2023 року), четвертий транш — $880 млн (березень 2024 року).

Загалом, з отриманням цих $2,2 млрд загальний обсяг виплат у межах EFF складе ~$7,6 млрд. Прийнята у 2023 році чотирирічна програма передбачає виділення $15,6 млрд.

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