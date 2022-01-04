Мы пообещали Украине место за столом в НАТО. Никаких обязательств Путину – экс-генсек

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что США или НАТО ни в коем случае не должны давать России обещаний о дальнейшем нерасширении Альянса. Об этом он заявил в интервью Politico.

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"В 2008 году мы пообещали и Грузии, и Украине место за столом НАТО, и пора разработать план действий для реализации нашего обещания. НАТО не может иметь политику открытых дверей по расширению, в которой она продолжает разрешать Путину выполнять роль швейцара", – сказал Расмуссен.

Экс-генсек Альянса призвал "прекратить фактическое вето российского лидера Владимира Путина на евроатлантические стремления Украины и Грузии".

Расмуссен напомнил, что Россия подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, в которой говорится, что "неотъемлемое право каждого государства-участника – свободно выбирать или изменять свои планы безопасности, включая договоры о союзах".

7 декабря 2021 года президент США Джо Байден и Владимир Путин поговорили по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.

30 декабря Джо Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину. Владимиру Путину предложили два подхода к развитию отношений США и России.

В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.

Александр Матвиенко

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