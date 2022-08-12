"Мы совершили ошибку, слабо отреагировали на захват Крыма" – президент Словении

Запад ошибся, когда явно недостаточно отреагировал на российскую оккупацию украинского Крыма. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор в интервью Anadolu.

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"Я считаю, мы совершили ошибку во время оккупации Крыма", – сказал он.

По его мнению, введенные против России санкции не были достаточно серьезными.

"Это дало Путину впечатление, что в ответ на действия в таком же направлении Москва встретит лишь формальную реакцию. Это был очень плохой сигнал", – сказал президент Словении.

Пахор также высоко оценил единство и солидарность в ответе Запада на полномасштабное вторжение России в Украину, и подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное для поддержки Украины.

Кроме того, президент Словении выразил озабоченность ростом влияния России на некоторые страны Балканского полуострова. Он считает, что для региона "особое значение имеет то, как поведет себя НАТО".

"Если Альянс будет и дальше придерживаться стратегии выжидания, влияние России на Западные Балканы возрастет, и это приведет к осложнениям. Некоторые страны уже сейчас находятся под прямым давлением России", – сказал Пахор.

11 августа Пахор заявил об опасениях, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может переброситься на юг и Западные Балканы.

Сергей Бережной

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