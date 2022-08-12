UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы совершили ошибку, слабо отреагировали на захват Крыма" – президент Словении

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 16:42
Борут Пахор (Фото - пресс-служба ОП)

Запад ошибся, когда явно недостаточно отреагировал на российскую оккупацию украинского Крыма. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор в интервью Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я считаю, мы совершили ошибку во время оккупации Крыма", – сказал он.

По его мнению, введенные против России санкции не были достаточно серьезными.

"Это дало Путину впечатление, что в ответ на действия в таком же направлении Москва встретит лишь формальную реакцию. Это был очень плохой сигнал", – сказал президент Словении.

Пахор также высоко оценил единство и солидарность в ответе Запада на полномасштабное вторжение России в Украину, и подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное для поддержки Украины.

Кроме того, президент Словении выразил озабоченность ростом влияния России на некоторые страны Балканского полуострова. Он считает, что для региона "особое значение имеет то, как поведет себя НАТО".

"Если Альянс будет и дальше придерживаться стратегии выжидания, влияние России на Западные Балканы возрастет, и это приведет к осложнениям. Некоторые страны уже сейчас находятся под прямым давлением России", – сказал Пахор.

  • 11 августа Пахор заявил об опасениях, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может переброситься на юг и Западные Балканы.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Борут Пахор оккупация крыма словения Западные Балканы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 