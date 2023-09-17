На Бахмутском направлении находятся около 52 000 оккупантов с техникой – ВСУ

На Бахмутском направлении сейчас находятся 52 000 российских оккупантов с техникой. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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"52 000 личного состава и примерно 274 танка они там содержат. Более 1000 бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и свыше 120 систем реактивного залпового огня", – сказал Евлаш, комментируя ситуацию на Бахмутском направлении.

Всего, по его словам, на востоке Россия сосредоточила около 150 000 оккупантов.

"Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, приблизительно 3000 боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и 600 систем РСЗО. Мощная группировка", – добавил Евлаш.

Он заявил, что потери противника на востоке превышают украинские потери в 7-8 раз, что "противоречит любой военной логике и науке".

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

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