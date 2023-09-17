На Бахмутському напрямку перебувають близько 52 000 окупантів з технікою – ЗСУ

На Бахмутському напрямку зараз перебувають 52 000 російських окупантів з технікою. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"52 000 особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад 1000 броньованих машин, також 150 артилерійських систем і більш як 120 систем реактивного залпового вогню", – сказав Євлаш, коментуючи ситуацію на Бахмутському напрямку.

Загалом, за його словами, на сході Росія зосередила близько 150 000 окупантів.

"Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, майже 3000 бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ. Потужне угруповування", – додав Євлаш.

Він заявив, що втрати противника на сході перевищують українські втрати у 7-8 разів, що "суперечить будь-якій військовій логіці та науці".

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72 бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.