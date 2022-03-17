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На Банковой описали нынешнюю тактику РФ и спрогнозировали будущее пропагандистов

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 12:43
На Банковой описали нынешнюю тактику РФ и спрогнозировали будущее пропагандистов - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

На фоне продолжающихся попыток Украины вести со страной-оккупантом РФ переговоры о мирном соглашении, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обрисовал в Twitter для мирового сообщества актуальную тактику России в этой войне.

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Текст сообщения продублирован на английском языке.

По словам чиновника с Банковой, сейчас тактика оккупантов следующая:

→ вяжущие позиционные бои на линиях фронтов;
→ локальные "котлы" россиян для мирных граждан;
→ прицельные удары по объектам для укрытия гражданских;
→ затягивание решений по гуманитарным коридорам;
→ активные попытки дестабилизировать общественное мнение в Украине и спровоцировать внутренние конфликты.

На Банковой описали нынешнюю тактику РФ и спрогнозировали будущее пропагандистов

Кроме того, Подоляк прокомментировал слова одного из основных рупоров кремлевской лжи – спикера МИД РФ Марию Захарову, которая заявила, что "обстрелы украинских городов тяжелой артиллерией, авиацией, крылатыми ракетами – постановочные натовские фейки".

"Все просто: многомиллионные иски и компенсации семьям погибших, сроки за военные преступления – и Захарова поверит в правду", – пишет советник главы ОП.

На Банковой описали нынешнюю тактику РФ и спрогнозировали будущее пропагандистов
Евгений Пилипенко
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