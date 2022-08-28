На Донбассе морпехи ВСУ уничтожили две артсистемы "Гиацинт-С", САУ и бронетранспортер

На Донецком направлении военные части и подразделения морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины нанесли боевые потери российским оккупантам 27 августа. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

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На Донецком направлении за прошедшие сутки морпехи уничтожили шесть оккупантов.

В результате ударов артиллерийских воинских частей и подразделений командования морской пехоты ВМС ВСУ россияне потеряли восемь человек живой силы, один МТЛБ, две артиллерийские системы "Гиацинт-С" и одну самоходную пушку.

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Наталия Медведева

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