На Донбассе украинские защитники успешно отбили семь атак оккупантов — штаб ООС

В течение сегодняшних суток украинские бойцы из состава объединенных сил успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает штаб ООС.

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Украинские военные уничтожили три танка, два БТР, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа Орлан-10.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – отметили в штабе.

Сегодня Минобороны США сообщило, что российские войска продолжают сосредоточивать свои удары в четырех районах: Киев, Чернигов, Изюм, Донбасс.

Вадим Ребрина

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