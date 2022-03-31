На Донбассе украинские защитники успешно отбили семь атак оккупантов — штаб ООС
31.03.2022, 22:56
Фото: facebook.com/pressjfo.news
В течение сегодняшних суток украинские бойцы из состава объединенных сил успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает штаб ООС.
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Украинские военные уничтожили три танка, два БТР, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа Орлан-10.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", – отметили в штабе.
- Сегодня Минобороны США сообщило, что российские войска продолжают сосредоточивать свои удары в четырех районах: Киев, Чернигов, Изюм, Донбасс.
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