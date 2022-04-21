На Донбассе уничтожен небольшой отряд ливийцев и сирийцев. Всего их не более 500 – Данилов

На территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей воюют не более 500 наемников из Ливии и Сирии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.

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Данилова попросили оценить боеспособность ливийцев и сирийцев, которых зафиксировали среди наемников ЧВК Вагнера, воюющих против Украины на Донбассе.

"Мне сложно говорить о них с точки зрения их боеспособности. На сегодняшний день у нас есть фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в Луганской области, в Попасной. Понимаем, о ком идет речь. Трудно сказать, какие они воины – у нас другие климатические условия, ну и война, наверное, другая. Я думаю, что они не очень ожидали то, что они тут увидели", – сказал секретарь СНБО.

Он сообщил, что ВСУ полностью уничтожили небольшой отряд сирийских и ливийских наемников, в состав которого входили примерно 20-25 человек.

"Ну а сколько их там бродит по территории Донецкой и Луганской области, которая была оккупирована с 2014 года, трудно сказать. Но я не думаю, что их там тысячи. Может быть, 300, 400, может 500 – они просто физически больше завезти не могут, потому что у них там точно также идет война, точно также идут боевые действия. Оголять тот фронт я не знаю, насколько они будут. Тем более, что там сейчас в Иранском Курдистане точно также начались боевые действия", – сказал Данилов.

20 апреля журналист Юрий Бутусов опубликовал фото (18+) десятерых ливийцев из ЧВК Вагнера, которых в Попасной уничтожили ВСУ.

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Наталия Медведева

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