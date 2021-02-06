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На довыборах в Раду ОПЗЖ будет представлять генпродюсер телеканала 112 Украина Марчевский

06.02.2021, 15:30
На довыборах в Раду ОПЗЖ будет представлять генпродюсер телеканала 112 Украина Марчевский - Фото
Артем Марчевский (источник - facebook.com_marchevskyi)

В декабре 2020 года ЦИК назначила промежуточные выборы в парламент в избирательном округе № 50 в Донецкой области, в котором избранный нардеп Руслан Требушкин стал мэром Покровска и сложил полномочия. В ОПЗЖ решили, что их кандидатом будет Артем Марчевский – генеральный продюсер канала 112 Украина, говорится в пресс-релизе партии.

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В ОПЗЖ сообщили, что решение о выдвижении Марчевского было принято единогласно на съезде партии 4 февраля.

Сам Марчевский подтвердил, что по-прежнему занимает должность генерального продюсера заблокированного телеканала, но конфликта интересов в своем участии в выборах не видит. По его словам, о Донбассе "просто забыли, он выпал из повестки Украины и так дальше продолжаться не может".

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Дарья Мостовая
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