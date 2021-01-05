ЦИК изучает возможность проведения местных выборов в прифронтовых районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую ОГА с просьбой предоставить выводы о ситуации с безопасностью в прифронтовых районах с целью проведения там местных выборов 28 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Речь идет о десяти сельских, поселковых, городских территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

25 октября 2020 года местные выборы в этих громадах не состоялись из-за ситуации с безопасностью, поэтому избирательные права граждан не были реализованы.

В ЦИК отметили, что обладминистрации должны дать ответ не позднее 15 января, чтобы выборы могли состояться 28 марта.

В комиссии отметили, что сами, по закону, не могут оценивать ситуацию с безопасностью и террористической угрозой во время организации и проведения выборов на Донбассе.

Вадим Ребрина

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