ЦИК изучает возможность проведения местных выборов в прифронтовых районах Донбасса
Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую ОГА с просьбой предоставить выводы о ситуации с безопасностью в прифронтовых районах с целью проведения там местных выборов 28 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Речь идет о десяти сельских, поселковых, городских территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
25 октября 2020 года местные выборы в этих громадах не состоялись из-за ситуации с безопасностью, поэтому избирательные права граждан не были реализованы.
В ЦИК отметили, что обладминистрации должны дать ответ не позднее 15 января, чтобы выборы могли состояться 28 марта.
В комиссии отметили, что сами, по закону, не могут оценивать ситуацию с безопасностью и террористической угрозой во время организации и проведения выборов на Донбассе.
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