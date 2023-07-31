На этой неделе стартуют переговоры Киева и Вашингтона о гарантиях безопасности для Украины
31.07.2023, 22:55
Метью Миллер (Скриншот)
На этой неделе Украина и США начнут переговоры о гарантиях безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Метью Миллер.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он отметил, что переговоры начнутся на этой неделе в онлайн-формате. Эти переговоры станут продолжением заявления G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Тогда страны Большой семерки обязались провести двусторонние переговоры с Киевом о долгосрочных обязательствах в отношении безопасности Украины.
Миллер сказал, что теперь Вашингтон и Киев обсудят детали оборонных обязательств.
- По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до того, как Украина вступит в НАТО.
- В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
Читайте также: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии