Цього тижня стартують переговори Києва та Вашингтона щодо гарантій безпеки для України

Цього тижня Україна та США розпочнуть переговори про гарантії безпеки. Про це заявив на брифінгу офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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Він зазначив, що переговори розпочнуться цього тижня в онлайн-форматі. Ці переговори стануть продовженням заяви G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Тоді країни Великої сімки зобов'язалися провести двосторонні переговори з Києвом про довгострокові зобов'язання щодо безпеки України.

Міллер сказав, що тепер Вашингтон та Київ обговорять деталі оборонних зобов'язань.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.

У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

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