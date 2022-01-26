На фоне новых угроз из России украинцы стали больше доверять армии – опрос

Украинцы на фоне угрозы нового вторжения России начали больше доверять Вооруженным силам Украины. Такие результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что это собственное ежегодное мониторинговое исследование института в рамках опроса Омнибус.

Социологи назвали участникам опроса социальные институции и спросили об уровне доверия к ним (в скобках данные за 2020 год):

ВСУ доверяют 72% украинцев (66%);

волонтерам – 68% (70%);

обычным людям – 63% (67%);

церкви – 51% (52%);

общественным организациям – 39% (39%);

патрульной полиции – 35% (34%);

украинским СМИ – 32% (30%);

СБУ – 29% (27%);

Нацполиции – 30% (29%);

президенту – 27% (32%);

правительству – 14% (14%);

Верховной Раде – 11% (12%);

российским СМИ – 3% (4%).

Опрос проводился методом телефонного интервью с 3 по 11 декабря 2021 года среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,1% для показателей около 25%, не более 1,5% для показателей около 10% и не более 1,1% для показателей около 5%.

Российский опрос в ноябре 2021 года показал, что почти 40% россиян считают, что обострение на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну с РФ. Еще 3% убеждены, что это неизбежно.

В Украине больше всего тех, кто заявил о готовности сопротивляться агрессору, среди избирателей партий Сила и честь и Европейская солидарность. Такие данные показал опрос КМИС.

Опрос Центра Разумкова в конце ноября показал, что почти 50% украинцев не верят, что Зеленский способен деоккупировать Крым и Донбасс.

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Яна Катасонова

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