На фоне новых угроз из России украинцы стали больше доверять армии – опрос
Украинцы на фоне угрозы нового вторжения России начали больше доверять Вооруженным силам Украины. Такие результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.
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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что это собственное ежегодное мониторинговое исследование института в рамках опроса Омнибус.
Социологи назвали участникам опроса социальные институции и спросили об уровне доверия к ним (в скобках данные за 2020 год):
ВСУ доверяют 72% украинцев (66%);
волонтерам – 68% (70%);
обычным людям – 63% (67%);
церкви – 51% (52%);
общественным организациям – 39% (39%);
патрульной полиции – 35% (34%);
украинским СМИ – 32% (30%);
СБУ – 29% (27%);
Нацполиции – 30% (29%);
президенту – 27% (32%);
правительству – 14% (14%);
Верховной Раде – 11% (12%);
российским СМИ – 3% (4%).
Опрос проводился методом телефонного интервью с 3 по 11 декабря 2021 года среди 2000 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,1% для показателей около 25%, не более 1,5% для показателей около 10% и не более 1,1% для показателей около 5%.
- Российский опрос в ноябре 2021 года показал, что почти 40% россиян считают, что обострение на востоке Украины может перерасти в полномасштабную войну с РФ. Еще 3% убеждены, что это неизбежно.
- В Украине больше всего тех, кто заявил о готовности сопротивляться агрессору, среди избирателей партий Сила и честь и Европейская солидарность. Такие данные показал опрос КМИС.
- Опрос Центра Разумкова в конце ноября показал, что почти 50% украинцев не верят, что Зеленский способен деоккупировать Крым и Донбасс.
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