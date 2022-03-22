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На фоне возможного вторжения в Украину Беларусь обвинила украинских дипломатов в шпионаже

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 21:10

Беларуская сторона обвинила в шпионаже восьмерых сотрудников посольства Украины в Минске. В МИД Украины говорят, что дипломаты официально представляли силовые украинские ведомства.

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В КГБ Беларуси заявили, что восемь из 19 сотрудников украинского посольства являются "кадровыми сотрудниками национальных спецслужб". При этом беларуское ведомство обнародовало их персональные данные.

Спикер КГБ заявил о "ликвидации резидентуры" в посольстве Украины. Что это значит, он не пояснил. О высылке дипломатов пока не сообщалось.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что беларуская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства, которые "официально представляют разные ведомства Украины: Минобороны, СБУ, Госпогранслужбу".

"До войны эти люди проводили сотни встреч с официальными представителями Белоруссии. Такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием", – отметил Николенко.

Он выразил надежду, что конечной целью этой провокации не является "усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины".

МИД оставляет за собой право ответа на недружественные действия Беларуси.

  • 19 марта Украину покинули сотрудники посольства Беларуси в Киеве.
  • США и НАТО считают, что Беларусь может "скоро" присоединиться к России в ее войне против Украины, и что Минск уже предпринимает шаги для этого.
Вадим Ребрина
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посольство МИД беларусь дипломаты
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