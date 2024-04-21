На фронте за сутки произошло 115 боевых столкновений. Это рекордный показатель с февраля
Генеральный штаб в утренней сводке сообщил, что в течение субботы, 20 апреля, на фронте произошло 115 боевых столкновений. Это самый большой показатель с февраля, когда шли ожесточенные бои за Авдеевку. Российские войска нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В сводке отрицаются российские вбросы об оккупации населенных пунктов Семеновка и Новомихайловка.
Самыми горячими были три направления:
→ Авдеевский – отбиты 32 атаки (Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь);
→ Бахмутский – отбиты 28 атак (Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый);
→ Новопавловский – отбиты 25 атак (Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное).
В течение суток, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 950 военных, 16 танков, 23 боевых бронированных машин, 41 единицу артиллерии.
- 20 апреля Палата представителей одобрила долгожданный пакет о внешних ассигнованиях, которая позволит США возобновить оказание Украине военной помощи. Без американской помощи, по оценкам одного из генералов США, Россия могла бы увеличить преимущество в снарядах до 10:1.