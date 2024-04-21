На фронте за сутки произошло 115 боевых столкновений. Это рекордный показатель с февраля

Генштаб сообщил об увеличении количества боевых столкновений. Самыми горячими являются три направления: Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Генеральный штаб в утренней сводке сообщил, что в течение субботы, 20 апреля, на фронте произошло 115 боевых столкновений. Это самый большой показатель с февраля, когда шли ожесточенные бои за Авдеевку. Российские войска нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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В сводке отрицаются российские вбросы об оккупации населенных пунктов Семеновка и Новомихайловка.

Самыми горячими были три направления:

→ Авдеевский – отбиты 32 атаки (Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь);

→ Бахмутский – отбиты 28 атак (Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый);

→ Новопавловский – отбиты 25 атак (Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное).

На других участках было меньше российских атак. На Лиманском – 10 (все возле Тернов), на Ореховском – четыре (Старомайорское, Роботино), на Херсонском – три (Крынки), на Купянском – две (Стельмаховка).

В течение суток, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 950 военных, 16 танков, 23 боевых бронированных машин, 41 единицу артиллерии.

Источник: Генштаб

20 апреля Палата представителей одобрила долгожданный пакет о внешних ассигнованиях, которая позволит США возобновить оказание Украине военной помощи. Без американской помощи, по оценкам одного из генералов США, Россия могла бы увеличить преимущество в снарядах до 10:1.