На фронте за сутки произошло 115 боевых столкновений. Это рекордный показатель с февраля
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Генеральный штаб в утренней сводке сообщил, что в течение субботы, 20 апреля, на фронте произошло 115 боевых столкновений. Это самый большой показатель с февраля, когда шли ожесточенные бои за Авдеевку. Российские войска нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В сводке отрицаются российские вбросы об оккупации населенных пунктов Семеновка и Новомихайловка.

На фронте за сутки произошло 115 боевых столкновений. Это рекордный показатель с февраля
Карта: deepstatemap.live
На фронте за сутки произошло 115 боевых столкновений. Это рекордный показатель с февраля
Карта: deepstatemap.live

Самыми горячими были три направления:

→ Авдеевский – отбиты 32 атаки (Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь);
→ Бахмутский – отбиты 28 атак (Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Клещиевка, Ивановское, Новый);
→ Новопавловский – отбиты 25 атак (Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное).

На других участках было меньше российских атак. На Лиманском – 10 (все возле Тернов), на Ореховском – четыре (Старомайорское, Роботино), на Херсонском – три (Крынки), на Купянском – две (Стельмаховка).

В течение суток, по оценкам Генштаба, россияне потеряли 950 военных, 16 танков, 23 боевых бронированных машин, 41 единицу артиллерии.

На фронте за сутки произошло 115 боевых столкновений. Это рекордный показатель с февраля
Источник: Генштаб
Законопроект о помощи Украине предусматривает выделение $60,8 млрд. Из них $23,2 млрд – на пополнение запасов оружия в США, $11,3 млрд – на финансирование военных операций США в регионе, $13,8 млрд – на закупку новых вооружений и $26 млн – на системы управления поставленными вооружениями. Еще около $9 млрд выделяются в форме льготного кредита, но Белый дом по желанию может списать его с начала 2026 года.
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