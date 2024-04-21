На фронті за добу відбулося 115 бойових зіткнень. Це рекордний показник з лютого
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Генеральний штаб у ранковому зведенні повідомив, що протягом суботи, 20 квітня, на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Це найбільший показник з лютого, коли тривали жорстокі бої за Авдіївку. Російські війська завдали 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснили 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зведенні заперечуються російські вкиди про окупацію населених пунктів Семенівка та Новомихайлівка.

На фронті за добу відбулося 115 бойових зіткнень. Це рекордний показник з лютого
Мапа: deepstatemap.live
На фронті за добу відбулося 115 бойових зіткнень. Це рекордний показник з лютого
Мапа: deepstatemap.live

Найбільш гарячими були три напрями:

→ Авдіївський – відбито 32 атаки (Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль);
→ Бахмутський – відбито 28 атак (Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий);
→ Новопавлівський – відбито 25 атак (Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне).

На інших ділянках було менше російських атак. На Лиманському – 10 (усі біля Тернів), на Оріхівському – чотири (Старомайорське, Роботине), на Херсонському – три (Кринки), на Куп'янському – дві (Стельмахівка).

Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 950 військових, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 41 одиницю артилерії.

На фронті за добу відбулося 115 бойових зіткнень. Це рекордний показник з лютого
Джерело: Генштаб
Законопроєкт про допомогу Україні передбачає виділення $60,8 млрд. З них $23,2 млрд – на поповнення запасів зброї в США, $11,3 млрд – на фінансування військових операцій США в регіоні, $13,8 млрд – на закупівлю нових озброєнь і $26 млн – на системи управління наданими озброєннями. Ще майже $9 млрд виділяються у формі пільгового кредиту, але Білий дім, за бажанням, може списати його з початку 2026 року.
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