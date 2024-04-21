На фронті за добу відбулося 115 бойових зіткнень. Це рекордний показник з лютого

Генеральний штаб повідомив про збільшення кількості бойових зіткнень. Найбільш гарячими є три напрямки: Авдіївський, Бахмутський і Новопавлівський

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Генеральний штаб у ранковому зведенні повідомив, що протягом суботи, 20 квітня, на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Це найбільший показник з лютого, коли тривали жорстокі бої за Авдіївку. Російські війська завдали 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснили 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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У зведенні заперечуються російські вкиди про окупацію населених пунктів Семенівка та Новомихайлівка.

Найбільш гарячими були три напрями:

→ Авдіївський – відбито 32 атаки (Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль);

→ Бахмутський – відбито 28 атак (Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий);

→ Новопавлівський – відбито 25 атак (Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне).

На інших ділянках було менше російських атак. На Лиманському – 10 (усі біля Тернів), на Оріхівському – чотири (Старомайорське, Роботине), на Херсонському – три (Кринки), на Куп'янському – дві (Стельмахівка).

Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 950 військових, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 41 одиницю артилерії.

Джерело: Генштаб

20 квітня Палата представників схвалила довгоочікуваний пакет про зовнішні асигнування, що дозволить США відновити надання Україні військової допомоги. Без американської допомоги, за оцінками одного з генералів США, Росія могла б збільшити перевагу у снарядах до 10:1.