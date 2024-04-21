На фронті за добу відбулося 115 бойових зіткнень. Це рекордний показник з лютого
Генеральний штаб у ранковому зведенні повідомив, що протягом суботи, 20 квітня, на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Це найбільший показник з лютого, коли тривали жорстокі бої за Авдіївку. Російські війська завдали 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснили 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
У зведенні заперечуються російські вкиди про окупацію населених пунктів Семенівка та Новомихайлівка.
Найбільш гарячими були три напрями:
→ Авдіївський – відбито 32 атаки (Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль);
→ Бахмутський – відбито 28 атак (Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий);
→ Новопавлівський – відбито 25 атак (Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне).
Протягом доби, за оцінками Генштабу, росіяни втратили 950 військових, 16 танків, 23 бойові броньовані машини, 41 одиницю артилерії.
- 20 квітня Палата представників схвалила довгоочікуваний пакет про зовнішні асигнування, що дозволить США відновити надання Україні військової допомоги. Без американської допомоги, за оцінками одного з генералів США, Росія могла б збільшити перевагу у снарядах до 10:1.