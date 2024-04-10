Топгенерал США Каволі: Без допомоги Штатів Росія скоро матиме перевагу у снарядах 10:1

Каволі заявив, що без підтримки Штатів Україна не зможе перемогти

Крістофер Каволі (Фото: Flickr)

Артилерійські снаряди та засоби протиповітряної оборони можуть закінчитися у Сил оборони "досить швидко" без підтримки США, залишаючи Україну уразливою до часткової або повної поразки у війні. Про це, виступаючи на слуханнях комітету з питань збройних сил Палати представників США, заявив верховний головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі.

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Топгенерал США заявив, що зараз Росія випускає п’ять артилерійських снарядів на кожний один, випущений українськими силами.

Він прогнозує, що найближчими тижнями це співвідношення може бути вже десять до одного.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша сторона не може стріляти у відповідь, сторона, яка не може стріляти у відповідь, програє. Отже, ставки дуже високі", – сказав Каволі.

Він наголосив, що цього року українські війська "дійсно залежать" від підтримки Штатів.

"І без нашої підтримки вони не зможуть перемогти", – додав він.

29 березня головком ЗСУ Сирський заявив, що на певних ділянках фронту українським захисникам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, хоча ще декілька днів тому перевага росіян за випущеними боєприпасами становила шість до одного.

На тлі все ще заблокованого фінансування від США Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на допомогу від Штатів у вигляді позик.

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