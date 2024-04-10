Топ-генерал США Каволи: Без помощи Штатов у РФ скоро будет преимущество в снарядах 10:1

Каволи заявил, что без поддержки Штатов Украина не сможет победить

Кристофер Каволи (Фото: Flickr)

Артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны могут закончиться у Сил обороны "достаточно быстро" без поддержки США, оставляя Украину уязвимой к частичному или полному поражению в войне. Об этом, выступая на слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи.

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Топ-генерал США заявил, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый один, выпущенный украинскими силами.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели это соотношение может быть уже десять к одному.

"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высоки", – сказал Каволи.

Он отметил, что в этом году украинские войска действительно зависят от поддержки Штатов.

"И без нашей поддержки они не смогут победить", – добавил он.

29 марта главком ВСУ Сырский заявил, что на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, хотя еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному.

На фоне все еще заблокированного финансирования от США Зеленский заявил, что Украина готова согласиться на помощь от Штатов в виде займов.

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