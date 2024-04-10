Топ-генерал США Каволи: Без помощи Штатов у РФ скоро будет преимущество в снарядах 10:1
Артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны могут закончиться у Сил обороны "достаточно быстро" без поддержки США, оставляя Украину уязвимой к частичному или полному поражению в войне. Об этом, выступая на слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи.
Топ-генерал США заявил, что сейчас Россия выпускает пять артиллерийских снарядов на каждый один, выпущенный украинскими силами.
Он прогнозирует, что в ближайшие недели это соотношение может быть уже десять к одному.
"Если одна сторона может стрелять, а другая сторона не может стрелять в ответ, сторона, которая не может стрелять в ответ, проиграет. Следовательно, ставки очень высоки", – сказал Каволи.
Он отметил, что в этом году украинские войска действительно зависят от поддержки Штатов.
"И без нашей поддержки они не смогут победить", – добавил он.
- 29 марта главком ВСУ Сырский заявил, что на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, хотя еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному.
- На фоне все еще заблокированного финансирования от США Зеленский заявил, что Украина готова согласиться на помощь от Штатов в виде займов.
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