Фото: carpathia.gov.ua

На границе с Польшей на три дня появится новый пункт пропуска "Лубня - Волосатое" в рамках Дней добрососедства Украины и Польши. Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в границах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8 - 10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт на украинско-польской границе", - заявляют в Закарпатской ОГА.

Пересекать межгосударственный рубеж смогут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10:00 до 19:00 по киевскому времени. Пересечь границу можно по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - подытожили в учреждении.

В апреле 2019 года стало известно, что на границе с Польшей внедряют новации для уменьшения очередей.