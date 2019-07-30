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На границе с Польшей на три дня появится новый пункт пропуска

На границе с Польшей на три дня появится новый пункт пропуска - Фото
Фото: carpathia.gov.ua
30.07.2019, 17:55

Пересекать межгосударственный рубеж смогут только пешеходы и велосипедисты

На границе с Польшей на три дня появится новый пункт пропуска "Лубня - Волосатое" в рамках Дней добрососедства Украины и Польши. Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в границах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8 - 10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт на украинско-польской границе", - заявляют в Закарпатской ОГА. 

Пересекать межгосударственный рубеж смогут и пешеходы, и велосипедисты. 

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10:00 до 19:00 по киевскому времени. Пересечь границу можно по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - подытожили в учреждении.

В апреле 2019 года стало известно, что на границе с Польшей внедряют новации для уменьшения очередей. 

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