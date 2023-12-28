В Киевской области увеличат количество блокпостов. И будут проверять места скопления людей
В Киевской области с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усилят контрдиверсионные мероприятия и мероприятия по обеспечению безопасности. В частности, будет увеличено количество блокпостов, а также будут проверять места скопления людей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
По словам Кравченко, мероприятия будут проводиться при участии Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии и 114 отдельной бригады Сил территориальной обороны.
Отмечается, что в Киевской области увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы и медицинские учреждения.
"Такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 000 человек", – добавили в ОВА.
- Ранее в Киеве на дорогах появились блокпосты с военными и полицией. В городской военной администрации заявили, что это плановые учения Сил обороны, которые продлятся до 28 декабря.
- 27 декабря спикер КГВА Михаил Шаманов заявил, что ему ничего не известно о якобы выдаче повесток на блокпостах, развернутых в столице в рамках учений.
Читайте также: Андрей Садовый: "Бюджет каждой общины должен быть военный. Точка"