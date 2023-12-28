В Киевской области увеличат количество блокпостов. И будут проверять места скопления людей

В течение десяти дней в Киевской области будет увеличено количество блокпостов, а также будут проверять места скопления людей

Блокпост (Фото: ГПСУ)

В Киевской области с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усилят контрдиверсионные мероприятия и мероприятия по обеспечению безопасности. В частности, будет увеличено количество блокпостов, а также будут проверять места скопления людей. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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По словам Кравченко, мероприятия будут проводиться при участии Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии и 114 отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Отмечается, что в Киевской области увеличивается количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы и медицинские учреждения.

"Такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 000 человек", – добавили в ОВА.

Ранее в Киеве на дорогах появились блокпосты с военными и полицией. В городской военной администрации заявили, что это плановые учения Сил обороны, которые продлятся до 28 декабря.

27 декабря спикер КГВА Михаил Шаманов заявил, что ему ничего не известно о якобы выдаче повесток на блокпостах, развернутых в столице в рамках учений.

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