На Київщині збільшують кількість блокпостів. Також перевірятимуть місця скупчення людей

Упродовж десяти днів у Київській області буде збільшено кількість блокпостів, а також перевірятимуть місця скупчення людей

Блокпост (Фото: ДПСУ)

У Київській області з 28 грудня 2023 року до 6 січня 2024 року посилять контрдиверсійні та безпекові заходи. Зокрема буде збільшено кількість блокпостів, а також перевірятимуть місця скупчення людей. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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За словами Кравченка, заходи проводитимуться за участі Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії та 114 окремої бригади Сил територіальної оборони.

Зазначається, що на Київщині збільшується кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали та медичні заклади.

"Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адміністративних правопорушень у розшуку перебувають понад 11 000 осіб", – додали в ОВА.

Раніше в Києві на дорогах з'явилися блокпости з військовими та поліцією. У міській військовій адміністрації заявили, що це планові навчання Сил оборони, які триватимуть до 28 грудня.

27 грудня спікер КМВА Михайло Шаманов заявив, що йому нічого не відомо про нібито видачу повісток на блокпостах, які розгорнули у столиці в рамках навчань.

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