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На левом берегу Херсонской области начал распространяться гепатит – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 19:17
На левом берегу Херсонской области начал распространяться гепатит – Генштаб - Фото
Олешки (скриншот из видео)

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области отмечены вспышки вирусного гепатита А. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Это происходит из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде, сообщили в Генштабе.

Также существует угроза распространения других вирусных заболеваний.

Однако российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Мероприятия по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводятся, отметили в ВСУ.

  • Россия по-прежнему не дает Организации Объединенных Наций помочь жителям левого берега Днепра Херсонской области, пострадавшим от наводнения, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС.
  • Из-за подрыва плотины легкие противопехотные мины может разнести течение по всем побережьям Черного моря.

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Вадим Ребрина
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