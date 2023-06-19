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Россия не дает ООН доступа на левый берег Днепра в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 08:07
Россия не дает ООН доступа на левый берег Днепра в Херсонской области - Фото
Дениз Браун (Фото - Wikipedia)

Россия по-прежнему не дает Организации Объединенных Наций помочь жителям левого берега Днепра Херсонской области, которые пострадали от наводнения, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении координатора гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун.

Как отмечается, ООН взаимодействует с правительствами Украины и России в отношении эффективной доставки гуманитарной помощи всем людям, пострадавшим в результате разрушения Каховской плотины.

"Правительство Российской Федерации до сих пор отклоняло нашу просьбу о доступе в районы, находящиеся под его временным военным контролем", – говорится в заявлении.

Как отмечается, ООН призывает российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву.

"Нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются", – говорится в заявлении.

ООН намерена продолжать "делать все возможное, чтобы охватить всех людей, в том числе пострадавших в результате недавнего разрушения плотины, которые срочно нуждаются в спасительной помощи, где бы они ни находились".

  • 9 июня глава МИД раскритиковал ООН за вялую реакцию на подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и напомнил, что сразу после трагедии в ООН вообще решили "отметить" День русского языка.
  • В тот же день Херсонская областная военная администрация сообщила  о том, что ООН направила гуманитарную помощь для Белозерской общины и Херсона, наиболее пострадавших из-за подтопления.
Наталья Медведева
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ООНнаводнениеХерсонская областькаховская гэс
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