Росія не дає ООН доступу на лівий берег Дніпра на Херсонщині

Росія, як і раніше, не дає Організації Об'єднаних Націй допомогти жителям лівого берега Дніпра Херсонської області, які постраждали від повені, викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС. Про це йдеться у заяві координаторки гуманітарної допомоги ООН в Україні Деніз Браун.

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Як зазначається, ООН взаємодіє з урядами України та Росії щодо ефективного доставляння гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської греблі.

"Уряд Російської Федерації досі відхиляв наше прохання про доступ до районів, що є під його тимчасовим військовим контролем", – йдеться у заяві.

Як зазначається, ООН закликає російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права.

"Не можна відмовляти у допомозі людям, які її потребують", – йдеться у заяві.

ООН має намір продовжувати "робити все можливе, щоб охопити всіх людей, зокрема постраждалих внаслідок нещодавньої руйнації греблі, які терміново потребують рятівної допомоги, де б вони не перебували".

9 червня глава МЗС розкритикував ООН за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" День російської мови.

У той самий день Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення.

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