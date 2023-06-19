Росія не дає ООН доступу на лівий берег Дніпра на Херсонщині
Росія, як і раніше, не дає Організації Об'єднаних Націй допомогти жителям лівого берега Дніпра Херсонської області, які постраждали від повені, викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС. Про це йдеться у заяві координаторки гуманітарної допомоги ООН в Україні Деніз Браун.
Як зазначається, ООН взаємодіє з урядами України та Росії щодо ефективного доставляння гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської греблі.
"Уряд Російської Федерації досі відхиляв наше прохання про доступ до районів, що є під його тимчасовим військовим контролем", – йдеться у заяві.
Як зазначається, ООН закликає російську владу діяти відповідно до своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права.
"Не можна відмовляти у допомозі людям, які її потребують", – йдеться у заяві.
ООН має намір продовжувати "робити все можливе, щоб охопити всіх людей, зокрема постраждалих внаслідок нещодавньої руйнації греблі, які терміново потребують рятівної допомоги, де б вони не перебували".
- 9 червня глава МЗС розкритикував ООН за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" День російської мови.
- У той самий день Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення.
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