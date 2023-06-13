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Росія не надає гарантій безпеки для місії ООН, яка готова допомогти жителям лівобережжя Херсонщини

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 16:05
Росія не надає гарантій безпеки для місії ООН, яка готова допомогти жителям лівобережжя Херсонщини - Фото
Деніз Браун (Фото - Wikipedia)

Росія не дає гарантій безпеки команді ООН для надання гуманітарної допомоги постраждалим від руйнування Каховської ГЕС жителям Херсонщини на лівому березі Дніпра, що підконтрольний окупантам. Про це повідомляє координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Вона зазначила, що з операційної точки зору, човни, співробітники та матеріали готові до відправлення.

"Проте Російська Федерація ще не надала гарантій безпеки, необхідних для переправи на лівий берег р. Дніпро, зокрема до м. Олешки. Ці гарантії потрібні для безпеки нашої команди та для запобігання додатковим ризикам для людей, яким ми хочемо допомогти", – йдеться в заяві.

Браун повідомила, що ООН продовжить надавати допомогу в районах під контролем уряду України "та докладати всіх можливих зусиль, щоб дістатися людей, які постраждали від затоплення і невідкладно потребують життєво необхідної допомоги, де б вони не знаходились".

  • 9 червня глава МЗС Кулеба розкритикував ООН за мляву реакцію на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та нагадав, що одразу після трагедії в ООН взагалі вирішили "відзначити" день російської мови.
  • Того ж дня Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ООН спрямувала гуманітарну допомогу для Білозерської громади та Херсона, які найбільше постраждали через підтоплення.

Читайте також: Кулеба: ООН нарешті розгорнулася, сформувала місію для окупованого лівого берега Херсонщини

Вадим Ребрина
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