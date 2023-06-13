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РФ не гарантирует безопасность миссии ООН, готовой помочь жителям левобережья Херсонщины

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 16:05
РФ не гарантирует безопасность миссии ООН, готовой помочь жителям левобережья Херсонщины - Фото
Дениз Браун (Фото - Wikipedia)

Россия не дает гарантий безопасности команде ООН для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС жителям Херсонщины на левом берегу Днепра, подконтрольном оккупантам. Об этом сообщает координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Она отметила, что с операционной точки зрения лодки, сотрудники и материалы готовы к отправке.

"Однако Российская Федерация еще не предоставила гарантий безопасности, необходимых для переправы на левый берег г. Днепр, включая г. Олешки. Эти гарантии нужны для безопасности нашей команды и для предотвращения дополнительных рисков для людей, которым мы хотим помочь", – говорится в заявлении.

Браун сообщила, что ООН продолжит оказывать помощь в районах под контролем правительства Украины "и прилагать все возможные усилия, чтобы добраться до людей, пострадавших от затопления и безотлагательно нуждающихся в жизненно необходимой помощи, где бы они ни находились".

  • 9 июня глава МИД Кулеба раскритиковал ООН за вялую реакцию на подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и напомнил, что сразу после трагедии в ООН вообще решили "отметить" день русского языка.
  • В тот же день Херсонская областная военная администрация сообщила о том, что ООН направила гуманитарную помощь для Белозерской общины и Херсона, наиболее пострадавших из-за подтопления.

Читайте также: Кулеба: ООН наконец-то развернулась, сформировала миссию для оккупированного левого берега Херсонской области

Вадим Ребрина
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ООНХерсонкаховская гэсДениз Браун
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