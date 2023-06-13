РФ не гарантирует безопасность миссии ООН, готовой помочь жителям левобережья Херсонщины
Россия не дает гарантий безопасности команде ООН для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС жителям Херсонщины на левом берегу Днепра, подконтрольном оккупантам. Об этом сообщает координатор ООН в Украине Дениз Браун.
Она отметила, что с операционной точки зрения лодки, сотрудники и материалы готовы к отправке.
"Однако Российская Федерация еще не предоставила гарантий безопасности, необходимых для переправы на левый берег г. Днепр, включая г. Олешки. Эти гарантии нужны для безопасности нашей команды и для предотвращения дополнительных рисков для людей, которым мы хотим помочь", – говорится в заявлении.
Браун сообщила, что ООН продолжит оказывать помощь в районах под контролем правительства Украины "и прилагать все возможные усилия, чтобы добраться до людей, пострадавших от затопления и безотлагательно нуждающихся в жизненно необходимой помощи, где бы они ни находились".
- 9 июня глава МИД Кулеба раскритиковал ООН за вялую реакцию на подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции и напомнил, что сразу после трагедии в ООН вообще решили "отметить" день русского языка.
- В тот же день Херсонская областная военная администрация сообщила о том, что ООН направила гуманитарную помощь для Белозерской общины и Херсона, наиболее пострадавших из-за подтопления.
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