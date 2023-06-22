На лівому березі Херсонщини почав розповсюджуватися гепатит – Генштаб

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонщини в домашніх осередках помічено спалахи вірусного гепатиту А. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Це відбувається через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, повідомили у Генштабі.

Також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

Проте російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять, зазначили у ЗСУ.

Росія, як і раніше, не дає Організації Об'єднаних Націй допомогти мешканцям лівого берега Дніпра Херсонщини, які постраждали від повені, викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС.

Через підрив греблі легкі протипіхотні міни може рознести течією по всіх узбережжях Чорного моря.

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