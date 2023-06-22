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На лівому березі Херсонщини почав розповсюджуватися гепатит – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 19:17
На лівому березі Херсонщини почав розповсюджуватися гепатит – Генштаб - Фото
Олешки (скриншот з відео)

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонщини в домашніх осередках помічено спалахи вірусного гепатиту А. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Це відбувається через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, повідомили у Генштабі.

Також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

Проте російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять, зазначили у ЗСУ.

  • Росія, як і раніше, не дає Організації Об'єднаних Націй допомогти мешканцям лівого берега Дніпра Херсонщини, які постраждали від повені, викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС. 
  • Через підрив греблі легкі протипіхотні міни може рознести течією по всіх узбережжях Чорного моря.

Читайте також: Історія | "Росіяни влаштували сафарі та стріляли по човнах". Що відбувається на окупованій частині Херсонщини

Вадим Ребрина
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Генштабкаховська гес
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