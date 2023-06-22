На лівому березі Херсонщини почав розповсюджуватися гепатит – Генштаб
22.06.2023, 19:17
Олешки (скриншот з відео)
Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонщини в домашніх осередках помічено спалахи вірусного гепатиту А. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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Це відбувається через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, повідомили у Генштабі.
Також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.
Проте російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять, зазначили у ЗСУ.
- Росія, як і раніше, не дає Організації Об'єднаних Націй допомогти мешканцям лівого берега Дніпра Херсонщини, які постраждали від повені, викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС.
- Через підрив греблі легкі протипіхотні міни може рознести течією по всіх узбережжях Чорного моря.
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