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На матч Шотландия – Украина можно купить виртуальный билет: деньги пойдут на помощь стране

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 18:19
На матч Шотландия – Украина можно купить виртуальный билет: деньги пойдут на помощь стране - Фото
Виртуальный билет

Сборная Украины по футболу предлагает всем желающим купить виртуальный билет на матч Шотландия – Украина. Вырученные средства будут направлены на восстановление критической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате полномасштабного вторжения РФ.

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Матч состоится в Глазго сегодня, 1 июня, в 21:45. 

Купить билет можно из любой точки мира. Все собранные средства будут перечислены на восстановление критической инфраструктуры Украины через платформу United24, которую инициировал президент Владимир Зеленский.

Приобрести виртуальный билет можно здесь. Стоимость – от 300 до 5000 грн.

Виртуальный билет не позволяет посетить матч, однако каждый обладатель такого билета сможет поучаствовать в розыгрыше подарков от партнеров сборной Украины. К примеру, за взнос в размере 5000 грн можно участвовать в розыгрыше футболки с автографом, в которую был одет один из игроков во время матча.

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Оксана Житнюк
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футбол Шотландия матч United24
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