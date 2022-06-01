Сегодня, 1 июня, сборная Украины по футболу сыграет со сборной Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поединок пройдет в Глазго на "Хэмпден Парк", знаковом для украинцев стадионе, где они прошлым летом в драматичном матче 1/8 финала Евро-2020 обыграли Швецию (1:2). Смотреть онлайн трансляцию матча Шотландия – Украина можно будет в 21:45 на каналах Футбол 1 и Индиго TV.

Украина и Шотландия находятся на стадии полуфинала плей-офф. Победитель сегодняшнего матча выйдет в финал, где 5 июня разыграет с Уэльсом последнюю европейскую путевку на ЧМ-2022.

Смотрите также: Защитник сборной Украины Зинченко расплакался, когда говорил о войне – видео

Путь на Чемпионат мира, личные встречи и фавориты

Украинцы играют в плей-офф как вторая команда группы D, где также играли Франция (действующий чемпион мира), Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан. Шотландцы заняли второе место в группе F с Данией, Израилем, Австрией, Фарерами и Молдовой.

Ранее команды встречались дважды и обменялись домашними победами в рамках отбора на Евро-2008. Разница мячей – 3:3. Букмекеры прогнозируют сегодня конкурентную игру, но все же фаворитом считают Шотландию: на ее победу можно поставить с коэффициентом около 2,3. На победу Украины – 3,5.

Заявка сборной Украины на матч с Шотландией

В пресс-службе УАФ сообщили, что главный тренер Александр Петраков оставил вне заявки на матч новоиспеченного победителя Лиги чемпионов Андрея Лунина ("Реал", Мадрид), защитника "Динамо" Дениса Попова и форварда Даниила Сикана ("Шахтер"/"Ганза" Росток, аренда). Попали же в заявку такие футболисты:

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов ("Шахтер"), 23. Дмитрий Ризнык ("Ворскла");

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге"), 3. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко (оба – "Шахтер") 4. Александр Сирота, 13. Илья Забарный, 21. Александр Караваев (все – "Динамо") 16. Виталий Миколенко ("Эвертон"), 19. Тарас Качараба ("Славия", Прага);

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – "Динамо"), 6. Тарас Степаненко, 14. Михаил Мудрик (оба – "Шахтер"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Лондон), 8. Руслан Малиновский (Аталанта), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), 18. Александр Пихаленок ("Днепр-1"), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Будапешт);

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Бенфика", Лиссабон), 11. Артем Довбык ("Днепр-1").

В рамках подготовки к матчу с Шотландией сборная Украины обыграла в товарищеских матчах "Боруссию" Менхенгладбах (2:1), "Эмполи" (3:1) и сыграла вничью с "Риекой" (1:1).

Читайте также: В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время военного положения

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.