На нефтебазе в Беларуси в 30 км от границы Украины установили российскую ПВО – снимок

Российская система ПВО "Тор-М2" появится на территории завода в конце августа 2025 года

Мозырский НПЗ (Фото: ресурсы беларусов)

В Беларуси на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода установили российскую системе противовоздушной обороны. Вероятно, речь идет о зенитно-ракетной установке "Тор", сообщает проект Радио Свобода "Схемы".

Были проанализированы спутниковые снимки Planet Labs за 2025 год. Ситема ПВО появилась на территории НПЗ в начале августа, а обустраивать позиции начали еще в январе прошлого года. Вокруг территории завода также обустроили огневые точки, окопы и блокпосты.

На то, что это может быть именно "Тор", указал авиаэксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, на это указывает форма тени от установки, которая видна на спутниковом снимке Planet Labs от 16 января 2026 года.

Спутниковый снимок (Схемы/Planet Labs)

"Мы видим, что у объекта на снимке тень похожа на танк (башня и шасси), а его длина-ширина четко соответствует размерам такой системы, как "Тор". Скорее всего, это современный "Тор-М2", который построен, в частности, на шасси от беларуского "Минского завода колесных тягачей", – сказал Храпчинский.

Еще в 2022 году ряд медиа сообщали, что Россия могла передать Беларуси минимум 15 систем ПВО "Тор-М2".

Мозырский НПЗ производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Расположен в 30 км к северу от границы с Украиной.

Мозырский НПЗ (скриншот карты)