На нафтобазі в Білорусі за 30 км від кордону України встановили російську ППО – знімок

Мозирський НПЗ (Фото: ресурси білорусів)

У Білорусі на території Мозирського нафтопереробного заводу встановили російську системі протиповітряної оборони. Ймовірно, йдеться про зенітно-ракетну установку "Тор", повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми".

Були проаналізовані супутникові знімки Planet Labs за 2025 рік. Ситема ППО з'явилася на території НПЗ на початку серпня, а облаштовувати позиції почали ще в січні минулого року. Навколо території заводу також облаштували вогневі точки, окопи та блокпости.

На те, що це може бути саме "Тор", вказав авіаексперт Анатолій Храпчинський. За його словами, на це вказує форма тіні від установки, яку видно на супутниковому знімку Planet Labs від 16 січня 2026 року.

Супутниковий знімок (Схеми/Planet Labs)

"Ми бачимо, що в об’єкта на знімку тінь схожа на танк (башта та шасі), а його довжина-ширина чітко відповідає розмірам такої системи, як "Тор". Найімовірніше, це сучасний "Тор-М2", який побудований, зокрема, на шасі від білоруського "Мінського заводу колісних тягачів", – сказав Храпчинський.

Ще у 2022 році низка медіа повідомляла, що Росія могла передати Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".

Мозирський НПЗ виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти. Розташований за 30 км на північ від кордону з Україною.

Мозирський НПЗ (скриншот мапи)